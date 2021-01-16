Шансы заразиться COVID-19 на улице невелики - эпидемиологи

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирус легко распространяется в помещении, однако шансы заразиться на улице, как утверждают эпидемиологи, невелики. Об этом сообщает BBC.

Свежий воздух как бы разбавляет концентрацию вируса. На воздухе легче улетучиваются жидкие капли, внутри которых содержатся вирусные частицы. Также ультрафиолетовые солнечные лучи убивают вирус, оказавшийся на поверхности.

Тем не менее, несмотря на эти факторы, заразиться на улице все же можно. В ходе одного из исследований, проводимых в Китае, выяснилось, что пятнадцати минут общения лицом к лицу на воздухе оказалось достаточно, чтобы один мужчина заразился от другого.

Если человек заражен, то он будет выделять вирусные частицы с дыханием, особенно с кашлем или покашливанием. Некоторые частицы будут представлять собой капли, большая часть из которых быстро упадет на землю, но какая-то сможет попасть в глаза, нос или рот, если находиться на расстоянии ближе двух метров от зараженного человека. Инфицированный человек также выделяет в воздух более мелкие, аэрозольные, частицы. В помещении они накапливаются в воздухе, что может быть опасно, но снаружи быстро рассеиваются. Если зараженный коронавирусом человек чихнул или покашлял себе в ладони, а потом вытер руки о какую-либо поверхность, то вирус на ней может сохраняться в течение нескольких часов.

Однако стоит помнить, что вирус любит низкие температуры и зимой сохраняется на улице дольше. К тому же в холодное время года нос на улице начинает течь, и многие по привычке вытирают его рукой, а в результате возрастает вероятность того, что вирусы осядут на какой-нибудь поверхности. В то же время многие ученые теперь пришли к выводу, что количество вируса, которое можно подхватить таким образом, будет минимальным, и он выветрится с поверхности примерно через 2 часа.

Угроза заражения в замкнутых пространствах на сегодняшний день все еще остается значительной. Везде, где нет движения воздуха, он начинает застаиваться и загрязняться. Поэтому врачи советуют надевать маску в подобных местах, например, в узких проходах, переулках, или когда вы стоите в длинной очереди.-0-