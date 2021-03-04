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04 марта 2021, 10:01

Шенген треснул по границам: что ждет Шенгенскую зону после пандемии?

Фото из архива
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4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с распространением коронавируса страны ЕС возобновляют контроль на внутренних границах, несмотря на протесты Еврокомиссии. Эксперты считают, что нынешний кризис серьезно ослабит Шенгенскую зону и приведет к пересмотру соглашения о свободном перемещении между европейскими странами, сообщает Euronews.

COVID-19 возвращает границы

На фоне распространения новых штаммов коронавируса Германия прекратила регулярное транспортное сообщение с Чехией, австрийским Тиролем и французским Мозелем. Кроме того, появился санитарный контроль: для проезда на немецкую территорию надо предъявить свежий отрицательный анализ на коронавирус.

Париж с сожалением воспринял новые ограничения, отметив, что это тяжелый удар по 16 тыс. французов, работающих в Германии. После двусторонних переговоров Берлин пошел на уступку: разрешил жителям Мозеля предоставлять анализы, сданные не ранее чем за 48 часов до пересечения границы. Выходцам из других регионов тесты необходимо делать за сутки.

Одним из критиков Берлина во Франции стал евродепутат Фабьен Келлер, бывший мэр Страсбурга. В интервью Euronews он подчеркнул, что новые санитарные требования обернутся резким ростом числа вынужденных тестов на коронавирус в приграничных регионах и приведет к расходованию значительных ресурсов. "Разумно ли это при нынешних потерях, связанных с эпидемией? Я так не думаю", - рассуждает политик.

По словам Фабьена Келлера, некоторые приграничные территории уже превратились в своеобразные "малые Европы" - национальные границы окончательно потеряли там свое значение.

Законно ли возвращение границ в Шенгенской зоне?

В конце февраля Европейская комиссия вынесла предупреждения шести странам, которые ввели полный или частичный пограничный контроль. Помимо Германии, в списке оказались Бельгия, Дания, Финляндия, Венгрия и Швеция. Брюссель посчитал принятые меры нарушением договоренностей и призвал пересмотреть принятые решения.

В Берлине все претензии отвергают и настаивают, что ввели разумные и взвешенные ограничения. Министр по европейским делам Германии Михаэль Рот признал при этом серьезную нагрузку на приграничные регионы, а также на пассажирские и грузовые перевозки. Но это, по словам чиновника, необходимо для защиты граждан Германии. Министр внутренних дел Хорст Зеехофер в интервью Bild заявил, что Еврокомиссия допустила достаточно много ошибок и должна поддержать Германию, а не ставить палки в колеса своими рекомендациями.

"Правила Шенгенской зоны действительно допускают введение контроля на внутренних границах, но лишь в качестве исключительной меры при наличии серьезной угрозы для общества или для безопасности. Законность пограничных ограничений зависит от того, насколько они оправданы и пропорциональны угрозе", - объяснил Euronews профессор европейского права Высшей школы торговли в Париже Альберто Алеманно. По мнению эксперта, введенные проверки на границах не соответствуют этим критериям, вот почему Еврокомиссия 23 февраля заявила об угрозе фрагментации и нарушения свободы перемещения, а также работы цепочек поставок.

Что может Брюссель?

Еврокомиссия дала правительствам шести упомянутых стран 10 дней на ответ. Теоретически, после этого Брюссель мог бы ввести внутренние санкции против нарушителей. Но, как считает Алеманно, у Еврокомиссии не хватит на это смелости, особенно если учесть напряженную санитарную ситуацию и угрозу непростых с политической точки зрения судебных разбирательств.

"Это сложно себе представить, но никогда не говори никогда", - рассуждает ведущий аналитик Центра европейской политики в Брюсселе Мари де Сомер. Она отмечает, что вопрос о границах обострил отношения между Германией, Бельгией и структурами ЕС. Но, как считает Мари де Сомер, процедуры в связи с нарушениями Шенгенского законодательства надо было инициировать во время первой волны пандемии в 2020 году, либо еще раньше - в разгар миграционного кризиса и волны терактов 2015-2016 годов.

По словам еврокомиссара по делам юстиции Дидье Рейндерса, Брюссель лишь настаивает на выполнении рекомендаций о сохранении свободы перемещения людей и товаров. Речь идет о решениях, принятых в конце прошлого года, но они не имеют обязательного характера и руководство Евросоюза мало что может сделать с нарушителями.

Переживет ли Шенген новые ограничения?

Нынешний кризис серьезно ослабит Шенген, считает Альберто Алеманно. По его словам, Шенгенская зона и так была не в лучшей форме, теперь же стало ясно, что некоторые страны используют границы для решения политических задач. Введенные ограничения эесперт рассматривает как важный прецедент для стран, которые хотели бы меньшей свободы передвижения. "Об идее союза без внутренних границ можно будет забыть в обозримом будущем", - предупреждает Альберто Алеманно.

Мари Де Сомер обращает внимание на то, что в первую волну пограничный контроль сохранялся дольше, чем надо было. По ее мнению, есть угроза, что проверки на внутренних границах стран ЕС станут нормой.

Прошлым летом Фонд Роберта Шумана выступил с докладом, в котором назвал внезапное возвращение внутренних границ опасным прецедентом. В документе говорилось, что для европейской экономики жизненно важно восстановление Шенгенского пространства, прежде всего свободы перемещения людей и товаров. По оценкам экспертов, восстановление границ заметно увеличило потери для экономики региона.

"Кризис показал, что свобода перемещения может оказаться весьма материальной, даже если речь идет не о миграции. Произошедшее должно побудить Евросоюз переосмыслить и укрепить Шенгенскую зону, уточнив правовые основы и предоставив соответствующим институтам необходимые инструменты, чтобы обеспечить уважение ценностей союза и соблюдение прав граждан", - говорится в докладе Фонда Роберта Шумана.

Реформа для Шенгена

Эксперты Фонда Роберта Шумана отмечают, что действующие нормативные акты не учли возможность ситуации, которая сложилась из-за пандемии. Европейское право попросту оказалось не подготовлено к такому испытанию.

Обновить положения о Шенгенской зоне ранее призывали евродепутаты. Европарламент ждет от Еврокомиссии предложений по соответствующей реформе, которая обеспечила бы Шенгенской зоне по-настоящему европейское управление.

"Пакет инициатив по реформе Шенгена ожидается не раньше весны", - рассказал евродепутат Фабьен Келлер. Но, по его словам, на пути перемен могут встать интересы некоторых национальных правительств, которые хотели бы получить больший контроль за своими границами.-0-

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