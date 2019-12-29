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29 декабря 2019, 01:34

Шесть человек погибли при нападении на АЗС в Мексике

Фото Milenio
Фото Milenio

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные неизвестные открыли стрельбу на АЗС в районе Уриангато в штате Гуанахуато в центральной части Мексики. Погибли шесть человек, еще пятеро пострадали, сообщила газета Milenio.

Стрелявшие скрылись с места преступления, их поиск по горячим следам не увенчался успехом. Пострадавшие были госпитализированы, сведений об их состоянии пока нет. Пока не известно, какое из преступных сообществ может быть виновато в нападении.

С января по начало декабря жертвами насилия в Мексике стали не менее 32,6 тыс. человек. Гуанахуато стал самым опасным регионом Мексики.-0-

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Мексика нападение смерть стрельба травматизм
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