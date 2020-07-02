Шесть человек погибли в результате взрыва на юге Индии

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере шесть человек погибли, еще 16 пострадали 1 июля в результате взрыва котла на одной из тепловых электростанций компании NLC India Limited /NLCIL/ в районе Нейвели штата Тамилнад на юге Индии. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Котел взорвался на энергоблоке номер пять на ТЭЦ-2.

Личности погибших устанавливаются. Состояние 11 пострадавших оценивается как критическое. Число жертв может возрасти. Все пострадавшие доставлены в местный госпиталь.

Другие подробности происшествия пока не сообщаются.

Это уже второй взрыв на предприятиях NLCIL за последние два месяца. 7 мая произошел взрыв котла на ТЭЦ в районе Куддалор штата Тамилнад.-0-