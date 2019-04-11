Шесть человек пропали без вести в Китае после схода поезда с рельсов

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовой поезд китайской алюминиевой госкорпорации Aluminum Corporation of China (Chalco) сошел с рельсов в китайской провинции Хэнань в центральной части Китая. Об этом сообщает агентство
Инцидент произошел в городе Гунъи округа Чжэнчжоу. Грузовой состав по неустановленной причине сошел с рельсов, перевернулся и врезался в деревенский жилой дом. Пропали без вести шесть человек: четверо из них находились в поезде, еще двое проживали рядом с местом аварии.
На месте происшествия работают пожарные, полиция и медики, а также представители корпорации Chalco и железнодорожного управления округа Чжэнчжоу.-0-
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