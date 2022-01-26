Шесть рабочих насмерть отравились выхлопными газами в Волгоградской области

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25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек погибли, отравившись выхлопными газами в теплице в Волгоградской области, сообщает ТАСС. "В Среднеахтубинском районе в теплице шесть работников погибли, отравившись выхлопными газами", - сказал собеседник агентства в экстренных службах. Позже смерть рабочих подтвердила и представитель администрации Среднеахтубинского района, отметив, что погибшие трудились на предпринимателя, занимающегося выращиванием овощей. Отмечается, что все погибшие были наемными работниками из Таджикистана. По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В ходе осмотра места происшествия было установлено, что в помещении теплицы располагался бензогенератор, что нарушает правила и нормы техники безопасности. Продукты сгорания бензогенератора из-за отсутствия свободного выхода поступали в теплицу.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!