Шесть шахтеров погибли в Казахстане при выбросе метана

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть шахтеров погибли, еще два пострадали в результате выброса метана на шахте "Абайская" в Карагандинской области Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

"7 ноября в 09.30 (по местному времени) в дежурно-диспетчерскую службу департамента по Карагандинской области поступила информация о том, что в городе Абай на шахте "Абайская" в забое вентиляционного штрека К10 произошел выброс метана, предположительно, внутри находятся восемь работников", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в шахте находилось 64 работника. "56 человек сразу эвакуированы. В настоящее время идет подъем людей на поверхность. Производственный процесс приостановлен", - пояснили в пресс-службе.

В ликвидации последствий происшествия задействованы более 20 спасателей и три единицы спецтехники. По поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина на место происшествия выехала комиссия под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.-0-