Шесть тысяч зеленых огней: в Германии просят принять беженцев

29 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. В Германии прошла акция в знак солидарности с беженцами, которые находятся на границе между Польшей и Беларусью, сообщает Euronews.

Участники акции разместили перед зданием Бундестага 6 тыс. зеленых огней и надпись "Принять сейчас". Таким образом они хотят привлечь внимание властей к катастрофической ситуации с беженцами в регионе.

"Единственное решение ситуации зависит от немецкого правительства, новая коалиция должна действовать и принять людей. Только так можно предотвратить дальнейшие смерти на границе", - заявила Алина Ляпина, представитель неправительственной организации "Причал", проводившей акцию.

Активисты также призывают жителей Германии зажигать в домах зеленые огни в знак того, что беженцам могут помочь. Ранее аналогичная акция прошла в Польше: жители приграничных районов зажигали в своих домах зеленые лампы в знак того, что хозяева готовы приютить пересекающих польскую границу беженцев.

По словам правозащитников, на рубежах "негостеприимной" Европы уже погибли более 17 мигрантов, а с приближением зимы их число может вырасти в разы.-0-