Шевченко о ситуации в Карабахе: система политических отношений в мире посыпалась

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вся система политических отношений в мире посыпалась. Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" высказал российский политолог и журналист Максим Шевченко, комментируя обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

"Мне кажется, что просто посыпалась вся система отношений политических в мире. Дебаты Трампа и Байдена произвели на меня неизгладимое впечатление. "Щенок Путина…", "Да ты заткнись…". Если в ведущей стране мира, которая обладает неимоверными возможностями по принуждению всего остального человечества, самые могущественные люди так себя ведут публично... ", - недоумевает Максим Шевченко и предполагает, что мировая элита готовится к перезагрузке или пересмотру стратегии.

"Вот очевидно, что мировой жандарм ушел из этого мира. Он занят сейчас своими проблемами, он переругивается между собой. Большого папочки нету, поэтому все сейчас друг на друга посматривают. Все центры силы, по крайней мере, в западном полушарии приготовились к тому, чтобы начать такое империалистическое "толковище до кровянки", до победы или до уничтожения своего противника. Пока все играют шахматную игру такую", - дает неутешительный прогноз известный журналист.

По его мнению, если бы Америка была сегодня сильной, то война в Карабахе не началась бы в таком формате. Но так как сегодня в мире образовался некий вакуум большого начальника, все решают свои вопросы, пока это возможно и армяно-азербайджанский конфликт - это только первый уровень.

Максим Шевченко убежден, что виновниками этой войны являются те державы, которые обещали Армении и Азербайджану помочь в решении карабахского вопроса и палец о палец не ударили для этой помощи.

"Война, как говорится, произошла тогда, когда все остальные механизмы были разрушены. Казалось бы, вот у вас еще недавно было всё нормально. Президент Турции Гюль приезжал в Ереван. И на стадионе сидел, ему аплодировали. Казалось бы, вот-вот, два шага - и все границы откроются. А сейчас мы обсуждаем с вами что? Мы обсуждаем какие-то жуткие реалии. И война, поверьте, будет только усиливаться", - отметил политолог.-0-