Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боевые действия в Нагорном Карабахе не утихают шестой день. Многие страны призывают участников конфликта прекратить огонь, однако активные вооруженные столкновения на спорной территории продолжаются.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. С обеих сторон гибнут как военные, так и гражданское население. С начала эскалации в Карабахе жертвами военных действий уже стали более сотни человек, включая мирных граждан.-0-
В ООН поддерживают контакты со сторонами нагорнокарабахского конфликта на различных уровнях и настаивают на необходимости возобновления мирных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопросы журналистов в ходе ежедневного брифинга в Нью-Йорке, сообщает Центр новостей ООН.
Стефан Дюжаррик напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш ранее провел переговоры с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. "Мы также поддерживали и продолжаем поддерживать связь с нашими коллегами в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, - подчеркнул Дюжаррик. - Мы считаем, что стороны должны вернуться к минскому процессу, который осуществляется под руководством сопредседателей минской группы ОБСЕ". Читать далее