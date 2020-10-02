Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боевые действия в Нагорном Карабахе не утихают шестой день. Многие страны призывают участников конфликта прекратить огонь, однако активные вооруженные столкновения на спорной территории продолжаются.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе: пятый день Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе продолжается пятый день. Ситуация обострилась 27 сентября, на спорной территории продолжаются активные вооруженные столкновения.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. С обеих сторон гибнут как военные, так и гражданское население. С начала эскалации в Карабахе жертвами военных действий уже стали более сотни человек, включая мирных граждан.-0-

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ООН настаивает на возобновлении мирных переговоров по Нагорному Карабаху под эгидой ОБСЕ

В ООН поддерживают контакты со сторонами нагорнокарабахского конфликта на различных уровнях и настаивают на необходимости возобновления мирных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопросы журналистов в ходе ежедневного брифинга в Нью-Йорке, сообщает Центр новостей ООН.

Стефан Дюжаррик напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш ранее провел переговоры с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. "Мы также поддерживали и продолжаем поддерживать связь с нашими коллегами в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, - подчеркнул Дюжаррик. - Мы считаем, что стороны должны вернуться к минскому процессу, который осуществляется под руководством сопредседателей минской группы ОБСЕ". Читать далее

Фото Армянского Объединенного инфоцентра

Фото АзерТАдж

США призвали руководство Армении и Азербайджана к прекращению огня в Карабахе "Мы призываем к прекращению огня. Мы хотим, чтобы обе стороны дали задний ход. Мы говорили с руководством обеих стран и просили сделать это", - сказал госсекретарь США Майкл Помпео.