Школьник из США пытался найти киллера через Instagram

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция штата Флорида задержала подростка, который попытался нанять через Instagram киллера для убийства работника школы. Об этом сообщает
18-летний Фивей Николас Годфри в личных сообщениях другому школьнику писал, что ищет того, кто сможет убить.
"Не шучу, нужно устранить его как можно скорее", - писал Годфри. Исполнителю за работу он был готов заплатить $100 тыс. Полиция вычислила несостоявшегося заказчика убийства. Однако подросток заявил, что это была всего лишь шутка. Школьник задержан.-0-