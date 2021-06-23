Шойгу: в мире наблюдается тенденция формирования глобальных коалиций и экономического давления

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тенденция разделения мира на "своих" и "чужих" наблюдается в мире. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2021), сообщает ТАСС.

"Сегодня на первое место выходит новая тенденция формирования глобальных коалиций, разделившая мир на "своих" и "чужих", - заявил министр.

Он уточнил, что еще одной тенденцией в мире является агрессивное экономическое давление на некоторые государства. "Еще одна характерная тенденция последнего времени - агрессивное экономическое давление как средство принуждения к изменениям в политике суверенных государств. Широко используются экономические и финансовые санкции, которые дополняют силовым давлением, провоцированием военных инцидентов и кампаниями по дезинформации населения", - отметил Сергей Шойгу. По словам министра, способы и приемы такого воздействия становятся универсальными и применяются в любом районе мира.

Сергей Шойгу также отметил, что пандемия продемонстрировала важность госграниц и суверенных государств. "Возрастает роль суверенных государств по обеспечению - в широком смысле - безопасности граждан. Пандемия продемонстрировала, что государственные границы сохраняют значение, так как только на национальном уровне есть возможность оперативно проводить карантинные мероприятия и оказывать помощь населению", - сказал он.

Ситуация в Европе взрывоопасна и требует принятия решений по ее деэскалации, заявил министр обороны России. По его словам, в Европе устойчиво закрепилась тенденция к усилению военного противостояния. "Североатлантический блок наращивает количество группировок высокой степени готовности, отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Беларуси", - подчеркнул он, добавив, что характерным примером являются учения Defender Europe - 2021, в ходе которых отрабатывались наступательные операции на восточном фланге альянса.

Министр также указал, что подход НАТО к взаимодействию с Россией не способствует снижению напряженности. "Саммит НАТО, состоявшийся в Брюсселе 14 июня, стал подтверждением трансформации блока из регионального в глобальный военно-политический союз, главной задачей которого определено сдерживание России и Китая", - заявил Сергей Шойгу.

По словам министра, принятые на саммите НАТО решения о наращивании военных расходов государств-членов, совершенствовании потенциала ядерного сдерживания закрепляют на годы военное противостояние в Европе. "При этом формальный диалог, который Брюссель предлагает продолжить в рамках Совета Россия - НАТО, не снижает напряженность в двусторонних отношениях", - подчеркнул Сергей Шойгу.-0-