ШОС призвана стать образцом поддержания общей безопасности - Си Цзиньпин

14 июня, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. ШОС призвана стать образцом поддержания общей безопасности, заявил в ходе саммита ШОС в Бишкеке председатель Китая Си Цзиньпин.

"ШОС призвана стать образцом солидарности и взаимного доверия. Важно неуклонно следовать шанхайскому духу и принципам ШОС, отраженных в договоре. Укреплять политическое доверие, создавать благоприятное условия для двустороннего и многостороннего сотрудничества", - сказал Си Цзиньпин.

Он отметил необходимость совершенствования правовой базы организации, в том числе в информационном пространстве, а также борьбы в области дерадикализации.

Председатель КНР также заявил, что ШОС поддерживает мирный процесс афганского регулирования. "Китай готов оказывать и впредь посильную помощь в обеспечении мира в Афганистане", - отметил он.-0-