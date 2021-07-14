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14 июля 2021, 08:56

Штамм коронавируса "дельта" обнаружили в 111 странах и территориях

Фото Reuters
Фото Reuters
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14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число стран и территорий, в которых циркулирует отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса "дельта", выросло с 6 по 13 июля на семь, до 111. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

"Вирус SARS-CoV-2 продолжает циркулировать и эволюционировать", - говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ. Подчеркивается, что четыре штамма, которые отнесены к категории "вариантов, вызывающих обеспокоенность" - "альфа", "бета", "гамма" и "дельта" - демонстрируют "повышенную заразность".

"Дельта-вариант обнаружен за последние два месяца по меньшей мере в 111 странах во всех шести регионах ВОЗ, он отличается более высокой заразностью, чем остальные варианты, вызывающие обеспокоенность, которые выявлены до настоящего момента, - констатировали в ВОЗ. - Повышенная заразность означает, что "дельта", скорее всего, станет в ближайшие месяцы доминирующим вариантом в мире".

Кроме того, ввиду прогнозируемого дальнейшего распространения этого штамма, ожидается рост заболеваемости и "усиление давления на системы здравоохранения, особенно в контексте низкого охвата вакцинацией". Неделю назад - по состоянию на 6 июля - дельта-штамм, который известен специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, циркулировал в 104 государствах и территориях, а еще неделей раньше - в 96.

ВОЗ опубликовала в эпидемиологическом бюллетене данные о распространении штаммов коронавируса в 196 странах и территориях. Из этих сведений явствует, что "дельта" циркулирует на большей части территории планеты. В частности, он выявлен, помимо Индии, в России, Великобритании, Германии, Греции, Испании, Турции, Франции, Индонезии, Таиланде, Японии, Израиле, Бразилии, США и ЮАР. Имеются также сведения о его присутствии в Китае, хотя, согласно эпидемиологическому бюллетеню, эта информация "получена ВОЗ из неофициальных источников и будет дальше анализироваться". В то же время, у организации нет на настоящий момент данных о присутствии дельта-варианта в Исландии, Египте, Черногории, на Кубе, а также в целом ряде других государств и территорий: всего их 85.

Обеспокоенность ВОЗ вызывают, помимо штамма "дельта", три других варианта коронавируса, относящиеся к категории VOC. Вариант "альфа", обнаруженный впервые в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствовал, по состоянию на 13 июля, в 178 странах (на пять больше, чем неделей раньше). Вариант "бета", который был выявлен в августе прошлого года ЮАР, присутствует в 123 государствах (на одно больше, чем на предыдущей неделе), а "гамма", который был обнаружен в сентябре в Бразилии, за семь дней расширил свою географию с 74 до 75 стран.

Как подчеркнули в организации, "риск для здравоохранения, связанный с заболеванием COVID-19, остается очень высоким". Снижавшаяся ранее на протяжении последних двух месяцев заболеваемость увеличилась за минувшую неделю на 10%: за семь дней в мире было выявлено около 3 млн новых случаев инфицирования. При этом число случаев с летальным исходом выросло на 3%, и всего их зарегистрировано за неделю более 55 тыс.

По данным ВОЗ на 13 июля, в мире было выявлено с начала пандемии 187 085 093 случаев заражения коронавирусом и зафиксирован и 4 042 921 случай с летальным исходом.-0-

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