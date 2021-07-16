Штамм коронавируса дельта втрое заразнее обычного - Роспотребнадзор

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контагиозность дельта-штамма коронавируса втрое выше, чем у обычного варианта. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает ТАСС.
"Дельта-вариант способен в три раза большее количество людей заражать", - сказал Александр Горелов.
Он добавил, что при штамме дельта не отмечается увеличение количества тяжелых случаев и летальных исходов.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили ТАСС, что штамм коронавируса дельта, отличающийся высокой заразностью, скоро может стать доминирующим в мире. При этом в женевской штаб-квартире ВОЗ уточнили, что у экспертов пока нет полной ясности о том, почему этот вариант присутствует в одних странах, а в других его нет.-0-