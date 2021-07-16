В России на дельта-штамм приходится две трети случаев заражения коронавирусом

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 68% выявленных с начала июля в России случаев заражения коронавирусом приходятся на штамм дельта, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

"В Российской Федерации по результатам молекулярно-генетического мониторинга наблюдается рост встречаемости штамма дельта с единичных находок в апреле, с 41% в июне до 67,9% за прошедший период июля месяца. То есть сегодня распространенность составляет порядка 70%", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

При этом Анна Попова отметила, что заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю на 2%, тогда как три-четыре недели назад прирост доходил до 37% за семь дней. "За прошедшую неделю и за пять суток текущей недели рост заболеваемости от 2% мы регистрируем в 71 регионе, отсутствие значимой динамики в четырех субъектах и снижение заболеваемости в 10 регионах", - добавила она.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили ТАСС, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 дельта, отличающийся высокой заразностью, скоро может стать доминирующим в мире. При этом в женевской штаб-квартире ВОЗ уточнили, что у экспертов пока нет полной ясности о том, почему этот вариант присутствует в одних странах, а в других его нет.-0-