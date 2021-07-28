Штат Нью-Йорк ввел обязательную вакцинацию от COVID-19 для госслужащих

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штате Нью-Йорк ввели обязательную вакцинацию для госслужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора штата Эндрю Куомо.

Власти штата Нью-Йорк вслед за администрацией одноименного города введут к началу сентября обязательную вакцинацию от коронавируса для госслужащих. Вчера о подобных мерах сообщили власти самого густонаселенного штата США - Калифорнии.

"Нью-Йорк обяжет всех служащих штата либо быть вакцинированными, либо регулярно проходить тестирование. Мы работаем с профсоюзами, чтобы осуществить эту программу быстро и справедливо. Она начнется ко Дню труда", - написал Эндрю Куомо в Twitter.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в штате было сделано почти 23 млн прививок от коронавируса. Полностью вакцинировались 11 млн жителей штата, что составляет более 56% населения.-0-