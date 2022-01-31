Шторм "Малик" обрушился на Северную Европу, погибли 4 человека

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами урагана, который обрушился в эти выходные на страны Северной Европы, стали по меньшей мере четыре человека, сообщает Euronews.

Шторм, получивший название "Малик", принес сильные порывы ветра, а также обильные дожди и снегопады. В северном регионе Европы сотни тысяч домов остались без электричества, дороги парализовало поваленными деревьями.

В Германии в результате шторма погиб один человек. Трагедия произошла в Белице. На прохожего мужчину упал предвыборный плакат, сорванный сильным ветром.

На севере Германии было частично приостановлено железнодорожное движение. В Гамбурге значительно поднялся уровень воды в реке Эльба, она вышла из берегов. В результате затопило знаменитый исторический рыбный рынок и прилегающие улицы с припаркованными автомобилями.

Шторм "Малик" затронул также Данию, Финляндию, Норвегию, Швецию и Великобританию. Из-за непогоды в Дании были закрыты несколько мостов, в том числе и Эресуннский, соединяющий Копенгаген и шведский город Мальме. Датские СМИ сообщили, что сильный ветер сбил с ног 78-летнюю жительницу страны, которая скончалась от тяжелых травм после падения.

Еще два человека - мальчик и 60-летняя женщина - погибли в Великобритании в результате падения деревьев. В некоторых частях Шотландии сообщалось о порывах ветра до 160 км/ч, что привело к массовым нарушениям работы транспорта и отключению электроэнергии в десятках тысяч домов.

В Норвегии во время шторма у острова Ротт из-за отключения электричества возникли проблемы у грузового судна с экипажем из шести человек. Позже судну удалось завести мотор и тронуться своим ходом в открытое море.

В Мальме в результате сильных порывов ветра были повалены деревья и обрушился строительный кран. По данным шведских СМИ, никто не пострадал.-0-