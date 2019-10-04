Шварценеггер исполнил мечту петербуржца с инвалидностью и встретился с ним

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киноактер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сегодня исполнил мечту петербуржца с инвалидностью и встретился с ним на образовательном форуме Synergy Global Forum. Об этом ТАСС сообщила директор по внешним связям санкт-петербургской благотворительной организации "Перспективы" Светлана Мамонова.

Сергей Еремичев - 46-летний подопечный этой организации. "Сережа - очень большой поклонник Арнольда Шварценеггера, когда узнал, что Арнольд приезжает в Санкт-Петербург, сказал, что хочет его пригласить попить чайку и поговорить по душам. Организаторы нам подтвердили, что такая встреча может состояться. Мы приехали в "Газпром Арену" (место проведения форума. - Прим. ТАСС), сразу после пресс-конференции Сергею удалось подойти к своему кумиру, сфотографироваться", - рассказала собеседница агентства.

По словам Светланы Мамоновой, долгие годы Сергей Еремичев жил в детских домах-интернатах, после совершеннолетия - в психоневрологических интернатах. Три года назад переехал в дом сопровождаемого проживания в деревню Раздолье Ленинградской области. Перед приездом Шварценеггера фонд помог подопечным дома снять видеоролик с приглашением американского актера к ним в гости. На видео рассказывается, что Сергей - большой фанат Шварценеггера и его фильмов, у мужчины есть книга об актере и футболка с его изображением.

Встреча получилась более короткой, чем ожидалось, но Сергей Еремичев все равно остался доволен. Он успел передать подарки - керамические чашку и блюдце, сделанные им в мастерской в Раздолье, и письмо от себя и соседей по дому сопровождаемого проживания.-0-