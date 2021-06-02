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02 июня 2021, 19:47

Швейцария открыла аккредитацию прессы на встречу Путина и Байдена

Фото Reuters / РИА Новости
Фото Reuters / РИА Новости

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцария открыла аккредитацию журналистов на встречу президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве 16 июня. Об этом проинформировал федеральный департамент (министерство) иностранных дел, сообщает ТАСС.

Журналистам предложено заполнить аккредитационный формуляр. Подчеркивается, что пресс-центр будет работать с 15.00 14 июня до 13.00 17 июня по минскому времени. Как ранее сообщила ТАСС официальный представитель швейцарской миссии при женевской штаб-квартире ООН Паола Серезетти, пока не решено, где конкретно разместится пресс-центр.

В сообщении МИД Швейцарии подчеркивается, что журналисты, запрашивающие аккредитацию на саммит России и США в Женеве 16 июня, должны будут выполнить санитарные требования, установленные швейцарскими властями. В частности, им предложено предъявить доказательство вакцинации от коронавируса, справку об отрицательном ПЦР-тесте или о перенесенном COVID-19.

Прививки российскими вакцинами не дадут доступа журналистам к аккредитации, но они могут предоставить справку о ПЦР-тесте, тестировании на антитела или же о перенесенном COVID-19, сообщила Серезетти. Она пояснила, что российские вакцины на настоящий момент не получили официальной сертификации в Швейцарии и в Европейском агентстве лекарственных средств, а также не входят в число препаратов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения. Поэтому швейцарское законодательство не позволяет признать прививку российскими вакцинами.

Встреча в Женеве будет первым российско-американским саммитом с июля 2018 года, когда президент РФ встречался в Хельсинки с занимавшим тогда высший государственный пост в США Дональдом Трампом. В Кремле сообщили, что лидеры России и США планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. 30 мая Джо Байден заявил, что намерен поднять на встрече, в частности, тему нарушений прав человека.-0-

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