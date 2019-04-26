Си Цзиньпин: необходимо сформировать глобальное партнерство во имя совместного развития и процветания

26 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Важно сформировать глобальное взаимосвязанное партнерство во имя совместного развития и процветания. Об этом заявил Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сегодня на открытии в Пекине II Форума международного сотрудничества "Пояс и путь", передает корреспондент БЕЛТА.

Китайский лидер отметил важность совместной реализации инициативы "Пояс и путь", чтобы углублять практическое сотрудничество прежде всего в области взаимосвязанности, сообща противодействовать рискам и вызовам в целях достижения взаимной выгоды и совместного развития.

Уже запущен ряд совместных проектов, успешно реализуются договоренности, достигнутые в 2017 году на первом подобном форуме в Пекине. "На данный момент более 150 стран и международных организаций подписали с Китаем соглашение о сотрудничестве в рамках совместной реализации инициативы. Идет ее сопряжение с программами развития и сотрудничества ООН, АСЕАН, ЕС, ЕАЭС и других международных и региональных организаций, национальными стратегиями развития разных стран", - отметил Си Цзиньпин.

По его словам, открываются новые горизонты для экономического роста во всем мире, а новые возможности создают уникальную платформу для международной торговли и инвестиций, повышения благосостояния народов стран - участниц инициативы. "Совместная реализация инициативы "Пояс и путь" соответствует историческому веянию экономической глобализации, идет в ногу с созвучными эпохе требованиями реформировать систему глобального управления, отвечать чаяниям нашего народа на лучшую жизнь. Ориентируясь на будущее, нам важно с прицелом на приоритетные направления вести аккуратную работу", - сказал китайский лидер.

Он считает важным многосторонний подход, продвигать сотрудничество вперед на основе консолидации, в полной мере раскрывать и задействовать возможности и преимущества каждой страны. "Если складывать по песчинке, получится целая башня", - подчеркнул Си Цзиньпин.

"Сотрудничество должно осуществляться исключительно прозрачно, надо совместными усилиями бороться с коррупцией. В этой связи мы инициируем пекинскую инициативу о создании честного Шелкового пути. И готовы вместе со всеми сторонами построить чистый и честный Шелковый путь", - заверил китайский лидер.

Си Цзиньпин в своем выступлении в том числе акцентировал внимание на важности искоренения бедности, повышения занятости, использования зеленых технологий, развития инфраструктуры и процессов цифровизации, повышения устойчивости торговой и финансовой политики, содействия либерализации и упрощения торговли и инвестиций, противодействия протекционизму, поиска новых драйверов развития. Он также подробно остановился на потенциале взаимодействия сторон в рамках инициативы "Пояс и путь" в различных сферах.

"Нам следует сформировать глобальное взаимосвязанное партнерство во имя совместного развития и процветания. Уверен, что объединенные усилия и взаимная поддержка помогут преодолеть большое географическое расстояние. Мы без сомнения выйдем на светлый путь взаимной выгоды и всеобщего выигрыша", - уверен Председатель КНР.-0-