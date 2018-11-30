Сильнейшие ливни спровоцировали наводнение в турецком Бодруме

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные дожди и град, накрывшие Эгейское побережье Турции, стали причиной наводнения на курорте Бодрум. Об этом сообщает турецкая газета Daily Sabah.

Мощные ливни с градом обрушились на Бодрум утром 29 ноября и усилились в дневное время. Некоторые улицы города оказались затопленными, потоки воды смывали припаркованные автомобили. Как сообщает телеканал "МИР 24", движение в городе было полностью парализовано, повреждены десятки автомобилей, затоплены нижние этажи зданий. Очевидцы сообщают, что потоки воды были такой силы, что в некоторых местах появились водовороты, в которые затягивало прохожих - люди передвигались почти по пояс в воде. В воде оказалось содержимое мусорных контейнеров, поэтому улицы города сейчас напоминают свалки.

Спасательные бригады оперативно приступили к ликвидации последствий стихии. Заложников непогоды эвакуировали из опасных мест, некоторых вывозили в ковшах спецтехники и на лодках.

Насколько бедствие затронуло курортную часть города и отели, пока неизвестно. Сведений о пострадавших, в том числе среди туристов, не поступало.

Местным жителям и туристам в связи с экстремальными погодными явлениями рекомендуют проявлять осторожность. По прогнозам синоптиков, сильные дожди по всей территории Турции продолжатся до конца недели.-0-