Сильный шторм приближается к Канаде

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный снежный шторм надвигается на атлантические канадские провинции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предупреждение, выпущенное 4 января Национальным метеобюро Канады.

Согласно прогнозу, в ночь на 5 января в провинциях Новая Шотландия и Ньюфаундленд и Лабрадор начнется сильный снегопад, ожидается от 20 до 40 см снега - около четверти месячной нормы осадков. Непогода будет сопровождаться штормовым ветром с порывами до 80 км/ч (22 м/с). В западной части Новой Шотландии не исключены дожди.

Традиционно такая погода в этих регионах приводит к многочисленным обрывам на линиях электропередач, росту числа дорожно-транспортных происшествий и нарушению работы местных аэропортов.-0-