Сирены тревоги сработали в здании посольства США в Ираке

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сирены тревоги сработали в ночь на вторник в здании посольства США в столице Ирака, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал AlHadath.

По информации источников телеканала, сирены сработали после того, как неизвестные совершили попытку ракетного обстрела особо охраняемой в центре Багдада "зеленой зоны", где расположен ряд правительственных зданий и иностранных дипмиссий, в том числе американское посольство.

Помимо этого, очевидцы сообщают о сбитом неподалеку от этого района беспилотнике. О жертвах и разрушениях информации не поступало.

Власти столицы Ирака в последнее время усилили меры безопасности в "зеленой зоне" после того, как иракское шиитское ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" заявило о возможности ответа на обстрелы своих позиций на границе с Сирией в ночь на 28 июня самолетами ВВС США.-0-