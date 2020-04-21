Ситуация на рынке нефти: министры ОПЕК+ обсудили вопрос

21 апреля, Минск /Корр БЕЛТА/. Министры стран ОПЕК+ - Казахстана, Нигерии, Венесуэлы и других - провели неформальную телеконференцию, на которой обсудили ситуацию на рынке нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ОПЕК в Twitter.

Сообщается, что участники встречи подтвердили готовность сокращать добычу в рамках достигнутых 12 апреля договоренностей и призвали регулярно организовывать такие конференции.

В преддверии встречи глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль призвал государства ОПЕК+ рассмотреть возможность более быстрого и сильного сокращения добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке.

20 апреля цена североамериканской нефти WTI впервые в истории обвалилась до минус $37,6 за баррель накануне истечения срока майских фьючерсных контрактов. Этому предшествовало рекордное падение спроса на нефть, оно, по оценкам Международного энергетического агентства, может составить до 29 млн баррелей в сутки. Мировые нефтехранилища переполнены, а сделка ОПЕК+ по сокращению добычи начнет действовать только в мае, поэтому участники торгов не учитывают этот фактор в цене ближайших нефтяных контрактов.

Дешевеют и июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI.-0-