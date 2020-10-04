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04 октября 2020, 12:14

Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной

Фото АзерТАдж
Фото АзерТАдж
Новости темы "Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе"
Канцлер Германии поддержала заявление Путина, Трампа и Макрона по Нагорному Карабаху
В зоне карабахского конфликта продолжаются обстрелы населенных пунктов

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном продолжается - Нагорный Карабах остается зоной военных действий. Стороны заявляют о боевой активности и потерях. Количество убитых и раненых продолжает расти, в том числе среди мирного населения.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные столкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.-0-

В зоне карабахского конфликта продолжаются обстрелы населенных пунктовВ зоне карабахского конфликта продолжаются обстрелы населенных пунктов
Противостояние в Нагорном Карабахе продолжается. Министерство обороны Азербайджана проинформировало о ракетном обстреле Физулинского района страны с армянской территории.

Фото Объединенного инфоцентра Армении
Фото Объединенного инфоцентра Армении

Канцлер Германии поддержала заявление Путина, Трампа и Макрона по Нагорному КарабахуКанцлер Германии поддержала заявление Путина, Трампа и Макрона по Нагорному Карабаху
"Канцлер выразила обеспокоенность в связи с продолжающимися столкновениями и ростом числа жертв. Она подчеркнула, что все стороны должны незамедлительно прекратить боевые действия и возобновить переговоры", - сказала заместитель официального представителя Кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Фото АзерТАдж
Фото АзерТАдж

Фото Объединенного инфоцентра Армении
Фото Объединенного инфоцентра Армении

Военный конфликт в Нагорном Карабахе: противостояние продолжаетсяВоенный конфликт в Нагорном Карабахе: противостояние продолжается
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.

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