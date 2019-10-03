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03 октября 2019, 09:12

СК РФ предъявил обвинение пилоту по делу о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Фото AP
Фото AP

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет России предъявил обвинение командиру экипажа самолета SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе в московском аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба "Аэрофлота".

"Расследование продолжается, Денису Евдокимову предъявлено обвинение. "Аэрофлот" оказывает всяческое содействие следственным органам, проводящим расследование", - подчеркнули в авиакомпании.

Позднее информацию об обвинении подтвердили в СК РФ. Ему инкриминируется преступление, предусмотренное ч.3 ст.263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц"). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Уточняется, что следователи вменяют Денису Евдокимову неправильные движения ручкой управления лайнера при посадке. "Согласно обвинению, удар молнии в самолет действительно был, борт находился в режиме ручного управления, был аварийным", - отметила адвокат Дениса Евдокимова и добавила, что без детального изучения экспертиз трудно что-либо точно сказать в настоящий момент.

Денис Евдокимов не признает вину по уголовному делу об авиакатастрофе в Шереметьево, ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Он находится под подпиской о невыезде.

Как сообщалось ранее, самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. Следствие считает, что пилот после возвращения в аэропорт вылета осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта. "Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Кроме того, 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сказали в пресс-службе. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.-0-

Опубликован предварительный отчет о катастрофе SSJ-100 в ШереметьевеОпубликован предварительный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве
Согласно данным отчета, лайнер во время посадки несколько раз ударился о взлетно-посадочную полосу (ВПП), после чего подломились стойки шасси и произошел пожар.

Теги
авиация Следственный комитет
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