СК России начал проверку по факту обрушения моста под Воронежем

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет РФ устанавливает обстоятельства обрушения моста через реку Савала в Воронежской области, в результате которого пострадали шесть человек, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

По данным ведомства, следователями проведен осмотр места происшествия, в ближайшее время будет назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская - для установления степени тяжести вреда здоровью потерпевших, и строительная - для выяснения точной причины возникновения обрушения. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел 21 ноября возле села Братки Терновского района. Обрушение пролета моста произошло в тот момент, когда по нему проезжали два большегруза. В результате оба транспортных средства, а также строительный кран, выполнявший ремонтные работы на мосту, упали в воду.

В результате происшествия пострадали 28-летний и 31-летний водители большегрузов, а также четыре работника, ремонтировавшие мост. Потерпевшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Как рассказал ТАСС замначальника пожарной части №57 по охране Терновского района Дмитрий Ермаков, мост был построен в 1970 году, с тех пор он ни разу капитально не ремонтировался. В сентябре по заказу правительства подрядная организация "Мостострой" из Тамбова начала ремонтные работы региона на мосту, которые должна была закончить к октябрю 2019 года. Подрядчик оставил одну часть моста свободной для проезда, а по второй вел ремонт.-0-