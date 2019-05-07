СК России назвал имена подозреваемых в деле загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба"

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет России назвал имена подозреваемых в деле загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба". Информация размещена на официальном сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала, что по версии следствия, с августа 2018-го по апрель 2019 года шестеро подозреваемых, среди которых генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, являющиеся участниками преступного сообщества, совершили многократные хищения нефти на сумму не менее 1 млн российских рублей. Кроме того, в марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений.

Следственным комитетом по Самарской области расследуется уголовное дело, возбужденное по материалам УФСБ России по Самарской области, по признакам состава преступления, предусмотренного пп. а, б ч.4 ст.215.3 УК РФ (приведение в негодность нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в отношении магистрального трубопровода), ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ст.158 УК РФ (кража).

По результатам расследования, загрязненная нефть попала в нефтехранилище, расположенное в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального трубопровода, в результате чего 8 резервуаров парка "Лопатино" были приведены в непригодное для эксплуатации состояние.

В настоящее время в отношении четверых подозреваемых судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое подозреваемых находятся в розыске. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области.-0-