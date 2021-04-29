СК России возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального за создание некоммерческой организации, посягающей на права граждан, сообщает ТАСС.

"В отношении Алексея Навального возбудили новое уголовное дело - по ст.239 (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан) УК РФ. Вместе с ним подозреваемыми проходят Леонид Волков и Иван Жданов", - сказал собеседник агентства.

Сообщается также, что Мосгорсуд назначил на 17 мая первое заседание по существу иска столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ), а также общественного движения "Штабы Навального" экстремистскими организациями.

27 апреля Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры об ограничении деятельности ФБК и ФЗПГ. Днем ранее прокуратура ограничила работу общественного движения "Штабы Навального". Как полагают в прокуратуре, эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактической целью их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции. Кроме того, прокуратура считает, что этими структурами осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.-0-