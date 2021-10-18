СК возбудил два уголовных дела после стрельбы в школе в Пермском крае

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи возбудили два уголовных дела после стрельбы в школе в Пермском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.

"Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.293 (халатность) и ч.1 ст.238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 12-летний школьник принес с собой в школу огнестрельное оружие, из которого в присутствии нескольких подростков произвел два выстрела в стену и стеклопластиковую дверь. Осколками от разбитого стекла поранился 11-летний школьник.

В пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности сообщили, что стрелявшего ученика обезвредила директор. Она уговорила стрелка отдать оружие. "Ученик находился в состоянии эмоционального расстройства. Директор школы увела ребенка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие", - говорится в распространенном сообщении.

Следователи выясняют мотивы действий подростка, а также обстоятельства получения им оружия. Будет дана оценка контролирующим органам, которые проверяют условия хранения оружия, качеству охраны школы, а также действиям ответственных должностных лиц.-0-