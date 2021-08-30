Скорость мутации коронавируса оказалась выше предполагаемой учеными

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирус нового типа может мутировать значительно быстрее, чем ученые думали раньше: мутации появляются в нем примерно раз в неделю. Статью с исследованием об этом опубликовал научный журнал Genome Biology and Evolution, сообщает ТАСС.

"Эти новости нельзя назвать плохими на 100%, поскольку в большинстве случаев вирус передается или уничтожается до того, как успевает начать мутировать. Это значит, что вероятность того, что SARS-CoV-2 будет мутировать в организме пациента, не очень велика", - отметил один из авторов исследования профессор Университета Бата (Великобритания) Лоренс Херст.

Все вирусы, в том числе и вызвавший пандемию коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, в ходе эволюции приобретают мутации. Те из них, которые помогают вирусам лучше размножаться и распространяться, сохраняются в геноме, остальные же эволюция "вычищает". Таким образом появляются новые штаммы, например, альфа- или дельта-варианты коронавируса.

Прежние исследования показывали, что в коронавирусе нового типа мутации появляются примерно раз в две недели. Однако Лоренс Херст и его коллеги пришли к выводу, что это не совсем так. Исследователи пришли к выводу, что в фокус внимания их предшественников попадали только "успешные" мутации, а те, которые не позволяли вирусу долго выживать в организме пациента, не учитывались.

Если принять в расчет и такие мутации, считают Лоренс Херст и его коллеги, то скорость изменения генома SARS-CoV-2 может быть выше, чем ученые думали прежде, на 49-67%. Этот вывод важен для того, чтобы лучше оценивать скорость распространения коронавируса, а также понимать, как быстро патоген сможет избегать действия разработанных против него вакцин.-0-