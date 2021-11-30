Следствие исключило внешние причины крушения вертолета Госпогранслужбы Азербайджана

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура Азербайджана исключила внешние причины крушения вертолета Ми-17 Госпогранслужбы (ГПС) республики, в результате которого погибли 14 человек, сообщает ТАСС.
"Наличие каких-либо внешних вмешательств при крушении вертолета Ми-17 Госпогранслужбы исключается", - говорится в сообщении ведомства. При этом отрабатываются версии крушения по причине неосторожности пилота, технической неисправности, из-за погодных условий.
Проведен осмотр места происшествия с участием специалистов в области судебно-баллистической, судебной пожарно-технической экспертизы и судебно-медицинских экспертов. "В настоящее время с привлечением специалиста Минобороны изучается черный ящик вертолета", - отмечается в сообщении.
Ранее ГПС и Генпрокуратура республики сообщили о крушении военного вертолета Госпогранслужбы Азербайджана вблизи Баку при выполнении учебных полетов. В связи со случившимся в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело.-0-