Следующие президентские и парламентские выборы в Сербии пройдут не позднее 3 апреля 2022 года

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующие парламентские выборы в Сербии пройдут вместе с президентскими выборами не позднее 3 апреля 2022 года. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в специальном обращении к нации по результатам заседания правящей Сербской прогрессивной партии, сообщает ТАСС.

"Новое правительство Сербии будет правительством сокращенного срока. Сейчас я поясню, что это значит. Парламентские выборы вместе с президентскими пройдут в Сербии самое позднее 3 апреля 2022 года, а может, и раньше", - сказал Александр Вучич.

Президент Сербии выдвинул ряд приоритетов для нового правительства, включая экономическое развитие, защиту интересов страны, борьбу с мафией, отстаивание самостоятельного курса сербской политики и военного нейтралитета, а также ускоренные реформы и лидерство в Европе по экономическому развитию (6% ВВП в следующем году).

Сербская прогрессивная партия победила на прошедших 21 июня парламентских выборах с результатом 60,65% и получила 188 мест в парламенте. На втором месте с 10,38% (32 мандата) коалиция Социалистической партии Сербии и партии "Единая Сербия", на третьем - "Победа для Сербии" с 3,83%, которая получила 11 мест. Остальные 18 партий и политических движений не смогли преодолеть проходной барьер в 3%, однако по закону о нацменьшинствах в парламент прошли представители венгерского, македонского, албанского и других меньшинств.-0-