Словакия открыла границы для жителей более 30 стран

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словакия открыла границы для въезда без предоставления справок об отрицательных тестах на коронавирус и пребывания в двухнедельной самоизоляции для жителей более 30 стран. Об этом сообщает информационное агентство TASR со ссылкой на МИД страны.

Речь идет о странах Евросоюза, а также Австралии, Китае, Республике Корея, Японии и Новой Зеландии. При этом в списке отсутствуют Португалия, Швеция и Великобритания.

Вместе с тем из-за повышенной опасности заражения коронавирусом словакам рекомендовано пока воздержаться от поездок в польское Силезское воеводство, Прагу, а также районы Загреба и хорватского города Осиек.

На сегодняшний день в Словакии выявлено 1765 заразившихся COVID-19, скончались 28 человек.-0-