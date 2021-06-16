Словения объявила об окончании эпидемии COVID-19 в стране

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Минздрава Словении Янез Поклукар объявил об окончании эпидемии COVID-19 в стране, однако вакцинация населения и действие некоторых ограничительных мер будут продолжены, сообщает телерадиовещательная организация RTVSLO.

Эпидемия коронавирусной инфекции с 16 июня формально заканчивается, сказал Янез Поклукар. Она показала, что вакцинация - наиболее важная мера здравоохранения, без которой невозможно представить себе будущее. "Это маленький шаг для человека, однако это большой шаг для словенского и европейского общества", - отметил он.

Министр подчеркнул, что в Словении доступно достаточно вакцин, чтобы любой желающий мог сделать прививку. Он призвал граждан как можно скорее пройти вакцинацию. "Полтора трудных года остались позади. Эпидемия подвергла нас множеству испытаний. Благодаря сотрудничеству и солидарности мы смогли это сделать, но мы еще не пересекли финишную черту", - заключил он.

Консультативная группа по COVID-19 продолжит еженедельно отслеживать эпидемиологическую картину в стране и оценивать, какие меры необходимы, чтобы держать ситуацию под контролем. По-прежнему в силе остаются ограничения по соблюдению дистанции в общественных местах, ношению масок и ограничению по заполняемости помещений и мероприятий на 75%. "По возможности деятельность должна проводиться на открытом воздухе, внутренние помещения должны регулярно вентилироваться", - отметил Янез Поклукар.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего с начала эпидемии в Словении был зарегистрирован 256 581 случай заражения COVID-19, умерли 4408 человек.-0-