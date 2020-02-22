Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Израиле и Ливане

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как сообщает Israel National News, первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Израиле. Коронавирус обнаружили у женщины – одной из 11 вернувшихся в Израиль пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess.

Заболевшую изолировали в медицинском центре Шиба в Тель-Хашомере в центральной части Израиля. В карантин поместили и других эвакуированных пассажиров с лайнера Diamond Princess.

В японских больницах находятся четверо граждан Израиля, которые были на круизном лайнере. У них обнаружен коронавирус.

Также коронавирус обнаружен в Ливане, сообщает Naharnet. У одного из пассажиров, который вернулся домой из Ирана, тест дал положительный результат при обследовании в центральной лаборатории Министерства здравоохранения.-0-