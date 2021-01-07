Слуцкий: США после событий в Вашингтоне не смогут претендовать на звание мирового "светоча демократии"

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беспорядки в Вашингтоне стали следствием раскола в американском обществе, это бросает тень на процесс передачи власти и лишает США права навязывать другим странам избирательные стандарты и претендовать на звание мирового "светоча демократии". Такое мнение выразил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС.
"Произошедшее в Вашингтоне стало следствием раскола американского общества практически надвое. Беспорядки на Капитолийском холме, прервавшие официальное утверждение голосов выборщиков в Конгрессе, безусловно, бросают тень на весь процесс демократической передачи власти", - сказал он журналистам.
По мнению главы комитета, "уж точно США теперь не могут навязывать другим странам избирательные стандарты и претендовать на звание мирового "светоча демократии".
"Бумеранг цветных революций, как мы видим, возвращается в США. Все это грозит обернуться кризисом американской системы власти в новом столетии", - резюмировал парламентарий.-0-