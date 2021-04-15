Собор Парижской Богоматери откроется в 2024 году - министр культуры Франции

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Собор Парижской Богоматери может открыться в 2024 году, на его восстановление уже собрано 833 млн евро. Об этом заявила министр культуры Франции Розлин Башло, сообщает газета Var-Matin.

"Я могу сказать вам, что в 2024 году Собор Парижской Богоматери будет вновь открыт", - заявила Розлин Башло. Она добавила, что собранные средства позволят успешно завершить восстановление собора и что работы по обеспечению безопасности конструкций завершатся к концу лета, а затем начнется реставрация. Министр добавила: 15 апреля она отправится вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном на осмотр стройки.

Как сообщает ТАСС, 2 апреля настоятель собора Патрик Шове заявил, что на полное восстановление пострадавшего от пожара Собора Парижской Богоматери может потребоваться 15-20 лет. По его словам, полностью сгоревший шпиль должен быть восстановлен в 2024 году, его вернут на крышу в прежнем виде. Тогда же, в 2024 году, должно завершиться и восстановление органа.

Сильный пожар вспыхнул в соборе Нотр-Дам вечером 15 апреля 2019 года. Как установило следствие, возгорание произошло в районе шпиля, за несколько часов до этого там проводился ремонт. Пламя полностью уничтожило деревянную крышу и шпиль, который упал и догорал затем на полу собора. Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Пожар продлился более 15 часов.

Президент Франции вскоре после этого распорядился отреставрировать Нотр-Дам за пять лет. Однако в дальнейшем многие специалисты заявили, что выдержать столь краткий срок невозможно и через пять лет будут завершены лишь самые главные реставрационные работы.-0-