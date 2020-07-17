Собравшего $41 млн для британских врачей Тома Мура посвятили в рыцари

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, собравшего более $41 млн для британских врачей, ведущих борьбу с новым коронавирусом, сообщает ТАСС.

Торжественная церемония состоялась в пятницу на территории Виндзорского замка, где Ее Величество вместе с супругом с середины марта соблюдает режим самоизоляции. Это было первое официальное мероприятие с начала пандемии коронавируса, в котором принимала участие 94-летняя королева. Впервые в истории британской монархии правитель страны посвящал одного из своих подданных в рыцарское звание при строгом соблюдении норм социального дистанцирования.

Чтобы свести к минимуму риск передачи вируса, церемония проходила не в закрытом помещении, а во дворе замка, кресло королевы было установлено посреди аккуратно подстриженного газона. Том Мур приблизился к Ее Величеству ровно на то расстояние, которое было необходимо, чтобы королева могла коснуться его плеч мечом своего отца Георга VI (1895-1952).

Ранее британец, вышедший в отставку в чине капитана, получил почетное звание полковника Вооруженных сил Великобритании. Ветеран, служивший в годы войны в Индии и Бирме, приобрел общенациональную известность после того, как на фоне пандемии объявил сбор пожертвований на нужды британской Национальной системы здравоохранения (NHS). Для привлечения средств он выложил в интернете фото, на котором видно, как он обходит свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир на ходунках. Инициатор акции намеревался совершить 100 кругов (по числу прожитых лет) длиной по 25 м, но не остановился и обошел сад 200 раз.-0-