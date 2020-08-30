Состав нового правительства утвержден в Сирии

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сирии утвержден состав нового правительства, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ президента страны Башара Асада.

Как сообщила канцелярия президента, главой нового правительства стал премьер-министр Хусейн Арнус. Он выполнял с 11 июня обязанности руководителя кабинета министров после ухода в отставку экс-премьера Имада Хамиса. Хусейн Арнус ранее возглавлял министерство водных ресурсов Сирии.

Пост вице-премьера и министра обороны в новом кабинете сохранил за собой Али Абдалла Айюб. Вице-премьером и главой МИД Сирии остался Валид Муаллем, а работой МВД будет по-прежнему руководить Мухаммед Халед Рахмон.

Сменился министр финансов Сирии, которым стал Кенан Яги. Пост министра нефти и минеральных ресурсов занял Бассам Туоме, а министром промышленности стал Зияд Саббаг. Министром сельского хозяйства и аграрной реформы назначен Мухаммед Хассан Катнан.

Новое правительство Сирии создано после прошедших 19 июля выборов депутатов парламента. Победил на них блок "Национальное единство", завоевавший большинство депутатских мест. Его возглавляет Партия арабского социалистического возрождения, генеральным секретарем которой является Башар Асад.-0-