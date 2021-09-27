Социал-демократы победили на парламентских выборах в Германии

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с небольшим перевесом победила на парламентских выборах в ФРГ, набрав 25,7% голосов, сообщает Deutsche Welle.

Согласно предварительным результатам, обнародованным сегодня ночью на сайте председателя федеральной избирательной комиссии Германии, ближайший соперник СДПГ - блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - заручился поддержкой 24,1% избирателей. Партия "Союз-90/"зеленые" получила 14,8% голосов, Свободная демократическая партия (СвДП) - 11,5%, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,35. Левую партию поддержали 4,9% избирателей, таким образом, она не преодолела пятипроцентный барьер. Однако эта политическая сила сможет сформировать фракцию в парламенте, поскольку три ее представителя получили прямые мандаты в Берлине и Лейпциге.

Для многих успех СДПГ стал сюрпризом, учитывая тот факт, что еще весной рейтинг партии составлял около 15%. Результат ХДС/ХСС в 24,1% является худшим за всю историю партийного блока, который на 13 из 19 выборов в бундестаг получал больше 40% и ни разу - меньше 30%. Вместе с тем разрыв между СДПГ и ХДС/ХСС составил менее двух процентных пунктов, что дает основания кандидату консервативного блока Армину Лашету также претендовать на роль лидера будущей правящей коалиции.

По окончании голосования на выборах в бундестаг вечером в воскресенье, 26 сентября, оба главных претендента на пост канцлера ФРГ - Олаф Шольц и Армин Лашет - заявили о готовности сформировать новое правительство Германии. Так, кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Шольц считает, что по итогам выборов в бундестаг его партия получила мандат от избирателей сформировать правительство. В свою очередь Лашет заявил, что сделает "все возможное для формирования федерального правительства во главе" с ХДС/ХСС.

В настоящее время консерваторы и социал-демократы - партнеры по правительству. Нынешний кабмин продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового правительства, а канцлер ФРГ Ангела Меркель окончательно покинет свой пост только после того, как новый состав парламента изберет следующего главу правительства.-0-