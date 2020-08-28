Совершавший спецрейс "Боинг" потерпел аварию в аэропорту Бухареста

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет "Боинг-767", совершавший спецрейс, сегодня потерпел аварию в аэропорту "Аурел Влайку" в пригороде Бухареста. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщает ТАСС.

По словам представителя Национальной компании аэропорты Бухареста (CNAB) Валентина Иордаке, у самолета были повреждены основные стойки шасси. На борту находились 84 пассажира, которые не пострадали и были эвакуированы. Начато расследование обстоятельств инцидента. "Экипажи аэропорта (скорая помощь и пожарные) действовали оперативно, - приводит его слова агентство, - взлетно-посадочная полоса была закрыта, коммерческие полеты, осуществляемые из аэропорта Анри Коанды в Отопень, выполняются нормально".

Специализированный веб-сайт BoardingPass.ro уточняет, что принадлежащий американской компании Omni Air самолет остался на посадочной полосе после того, как во время посадки были повреждены стойки основного шасси с левой стороны. Самолет, который летел из Кабула, после заправки должен был вылететь в Вашингтон. Аэропорт временно закрыт, а самолеты, которые должны были приземлиться в Бэнясэ, были перенаправлены в Отопень.-0-