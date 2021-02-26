Совет Безопасности ООН принял резолюцию по вакцинации

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о справедливом распределении вакцин от коронавируса, предложенную председательствующей в этом месяце в СБ ООН Великобританией. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на постоянного представителя Великобритании при ООН Барбару Вудворд.

Голосование в соответствии с правилами, действующими во время пандемии, проходило со вчерашнего дня в письменной форме. Документ призывает к справедливому распределению вакцин и заключению перемирия в зонах конфликта для проведения вакцинации. Ранее первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия не выступает против резолюции, но хотела бы уточнить некоторые формулировки.-0-