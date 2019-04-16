Совет ЕС одобрил сокращение выбросов для новых автомобилей

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский Совет принял более жесткие требования к уменьшению выбросов углекислого газа для новых автомобилей и микроавтобусов. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС 15 апреля.
Цель принятых сегодня регуляторных правил – обеспечить, чтобы с 2030 года новые автомобили производили в среднем на 37,5% меньше СО2, а новые микроавтобусы – на 31% меньше по сравнению с 2021 годом. В период с 2025 по 2029 годы как автомобили, так и микроавтобусы должны уменьшить выбросы в атмосферу СО2 на 15%. Новые стандарты позволят Евросоюзу приблизиться к достижению климатических целей и будут побуждать производителей автомобилей к развитию технологий для уменьшения вредных выбросов в атмосферу.
Решение Совета ЕС является последним этапом в правовой процедуре ЕС по внедрению новых требований по предельному уровню выбросов для автомобилей.-0-
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