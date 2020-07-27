Советник Дональда Трампа по нацбезопасности заразился коронавирусом

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белый дом подтвердил, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен получил положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает BBC.

В заявлении Белого дома говорится, что у Роберта О'Брайена легкие симптомы заболевания, он не представляет опасности для здоровья президента Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса.

По данным агентства Bloomberg, Роберт О'Брайен заразился после семейного мероприятия. С конца прошлой недели он не появляется в своем офисе, однако, как сообщили агентству собеседники, продолжает дистанционно исполнять свои рабочие обязанности.

На данный момент помощник по нацбезопасности - наиболее приближенный к Дональду Трампу чиновник в американской администрации, заразившийся коронавирусом.

Дональд Трамп назначил Роберта О'Брайена своим помощником по нацбезопасности в сентябре прошлого года после того, как отправил в отставку его предшественника на этой должности Джона Болтона.-0-