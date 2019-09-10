Спасатели эвакуировали всех членов экипажа перевернувшегося у берегов США судна

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все члены экипажа грузового судна Golden Ray, перевернувшегося у атлантического побережья штата Джорджия были извлечены из трюма спасательной службой. Об этом проинформировала в Twitter Береговая охрана США.
"Береговая охрана и спасатели успешно извлекли последнего члена экипажа Golden Ray. Найдены все члены команды", - говорится в сообщении.
Исходя из обнародованной информации, сейчас становятся актуальными вопросы минимизации урона окружающей среде и буксировки судна.
Агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский МИД ранее сообщило, что еще к вечеру 9 сентября в машинном отделении судна были заблокированы четверо граждан Республики Корея. По последним данным, 20 членов экипажа Golden Ray были эвакуированы 9 сентября, еще трое - на следующие сутки. Golden Ray направлялось в Балтимор (штат Мэриленд) с целью транспортировки автомобилей.-0-