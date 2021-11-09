Спасатели нашли тела троих пропавших в Гималаях французских альпинистов

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда спасателей в Непале обнаружила тела трех французских альпинистов, пропавших без вести в районе горы Эверест почти две недели назад, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

Все трое пытались подняться на один из основных горных пиков Гималаев - на гору Кангтега высотой 6,783 км. Связь с группой пропала 26 октября после того, как сошла лавина.

"Группа горных спасателей обнаружила три тела в этом районе. Тела опознаны", - сказал официальный представитель полиции Тарка Радж Панди. Он добавил, что тела погибших будут доставлены в столицу Непала Катманду.

Гималайские вершины в Непале, которые были закрыты из-за вспышки коронавируса в прошлом году, в этом году вновь открылись для иностранных альпинистов.-0-