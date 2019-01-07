Спасенный в Магнитогорске младенец пришел в сознание

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова у кровати Вани в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Фото пресс-службы Минздрава России

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасенный в Магнитогорске при обрушении подъезда десятимесячный Ваня пришел в сознание. О состоянии мальчика журналистам рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова, сообщает ТАСС.

Ребенок продолжает оставаться в Москве в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, куда его доставили после ЧП в Магнитогорске. По оценке Вероники Скворцовой, состояние мальчика за время пребывания в медучреждении существенно улучшилось. У него появился голос, значит, из-за длительного пребывания на искусственной вентиляции легких нет осложнений, добавила министр.

Восстановление малыша займет не один месяц. Вместе с тем сейчас уже нет сомнений, что жизнь ребенка удалось спасти, говорят врачи.

Как сообщалось, обрушение подъезда жилого дома произошло в Магнитогорске утром 31 декабря. В результате погибли 39 человек. Десятимесячный ребенок провел под завалами более 30 часов до того, как его обнаружили спасатели.-0-