Среди пострадавших в ДТП в Италии - граждане РФ, Армении и Казахстана

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП с туристическим автобусом в районе итальянского города Сиена пострадали по меньшей мере 12 граждан России, двое граждан Армении, а также граждане Казахстана, число которых пока не уточняется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Италии.

"Мы получили списки из одной из больниц, в которую были доставлены пострадавшие. Среди них 12 россиян и двое армян", - указали дипломаты. Они уточнили, что состояние всех пострадавших удовлетворительное, и, скорее всего, уже сегодня они будут выписаны. "С нами также связались коллеги из посольства Казахстана, сказав, что их граждане тоже были среди пассажиров, но сколько, пока не уточняется", - добавили в посольстве.

Ранее в другой больнице в Сиене сообщили, что у них находятся 20 пострадавших, в том числе восемь - в тяжелом состоянии. Гражданство пациентов не указывается.

ДТП произошло в 9.30 по местному времени на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони. Автобус, которым управлял итальянец, вылетел с дороги и упал в овраг, перевернувшись. В результате ДТП одна женщина, предположительно гид-сопровождающая, погибла, более 30 пассажиров пострадали. В автобусе находились от 51 до 60 человек. Все они направлялись из курортного города Монтекатини-Терме на экскурсию в Сиену.-0-